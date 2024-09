Passend zum Finale der US Open in New York hat Tennisspielerin Sabine Lisicki verkündet, dass sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Auch das Geschlecht und den Namen verriet sie in einem Posting bei Instagram.

Kurz vor ihrem 35. Geburtstag hat Tennisspielerin Sabine Lisicki (34) bereits ihr schönstes Geschenk bekommen. Bei Instagram teilte sie in der Nacht zu Montag (9. September) mit, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist.

"Unsere Herzen sind erfüllt von Liebe und Glück, während wir uns geehrt fühlen, Bella in unserer Welt willkommen zu heißen", schrieb sie in ihrem Beitrag und verriet damit auch gleich den Namen ihrer Tochter. Dazu postete sie in Foto, auf dem sie und ihr Partner den Kopf des Kindes mit ihren Händen umschließen. Wer der Vater des Kindes ist, hält Lisicki geheim. Von Ende 2013 bis zum Jahresanfang 2016 war sie mit Comedian Oliver Pocher (46) liiert.

Zu ihrem aktuellen Partner ist nur bekannt, dass er nicht aus dem Tennis-Business stammt. Das Paar ist aber bereits verlobt: "Mein Freund fiel auf die Knie, es war ein wunderschönes Ritual. Und seitdem habe ich ein schönes Schmuckstück am Finger", erzählte sie im Juli in einem Interview mit "Bunte".

Darin verriet die Wimbledon-Finalistin von 2013 auch, dass das Baby ein absolutes Wunschkind ist: "Ich freue mich riesig, weil ich ein absoluter Familienmensch bin. Es war schon immer mein Traum, eine eigene Familie zu haben", schwärmte sie. Es gebe "nichts Größeres", als schwanger zu sein. "Ich liebe Kinder", machte die Profisportlerin deutlich. Jedoch sei die Schwangerschaft auch "harte Arbeit" und "eine körperliche Herausforderung". So kämpfte sie etwa mit ungewohnter Müdigkeit.

Rückkehr auf den Tennisplatz ist schon geplant

Nach der Geburt will sie wieder in den Profisport zurückkehren. "Ja, es wird ein Comeback geben", bestätigte sie gegenüber "Bunte". Wichtig sei dafür aber, "dass es mir körperlich gut geht und ich total fit bin". Wegen einer Knie-Verletzung musste sie lange pausieren, hatte 2022 dann ihr Comeback. Zum letzten Mal spielte sie im Dezember 2023 in Dubai.

Zur Geburt ihrer Tochter erhielt Lisicki umgehend Glückwünsche von Tennis-Kolleginnen wie Ex-Bundestrainerin Barbara Rittner (51) und Spielerin Eva Lys (22). Auch das deutsche Model Franziska Knuppe (49) hieß Bella via Instagram-Kommentar willkommen.