Gut ein Jahr ist es her, dass in Weil der Stadt ein Streit um gefällte Bäume entbrannt ist. Inzwischen hat die Stadt in einem ungewöhnlichen Schritt Klage gegen den SWR eingereicht.
Es kommt nicht oft vor, dass das beschauliche Weil der Stadt bundesweit Schlagzeilen produziert. Wenn da nicht die Sache mit den Streuobstbäumen gewesen wäre: Ende 2024 hatte die Stadtverwaltung auf einer Wiese nahe der Kernstadt rund 120 wertvolle Bäume fällen lassen, weil auf eben jener Fläche irgendwann ein Neubaugebiet entstehen soll. Zum Politikum wurde diese Fällung schnell über die Stadtgrenzen hinaus – und mündete vor wenigen Monaten sogar in einer Klage gegen den SWR.