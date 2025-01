Geschichten des Jahres: Im Leonberger Rathaus kehrt keine Ruhe ein

Ein Tag in der Leonberger Notaufnahme Zwischen Zeitdruck und ungeduldigen Patienten

Ein Morgen in der Leonberger Notaufnahme. Auf das Team um Chefarzt Michael Beier warten volle Betten, schwierige Entscheidungen und ein Patient mit Herzstechen. Was die Leonberger Notaufnahme so besonders macht und welche Rolle Teamarbeit und Struktur dabei spielen.