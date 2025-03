Geschichte seiner hawaiianischen Heimat: Chief of War: Neue Apple-Serie mit Jason Momoa hat Starttermin

1 Jason Momoa als hawaiianischer Krieger Ka'iana in "Chief of War". Foto: © 2025 Apple Inc.

Fans von Jason Momoa dürfen sich neben "Ein Minecraft Film" bald auch auf neue Serien-Unterhaltung mit dem Star freuen. Die Apple-Serie "Chief of War" erscheint noch in diesem Jahr.











Link kopiert



Ab dem 3. April ist Schauspieler Jason Momoa (45) im kunterbunten Abenteuerstreifen "Ein Minecraft Film", die Adaption des gleichnamigen Videospiels, zu sehen. Nun hat der Streamingdienst Apple TV+ in einer Pressemitteilung enthüllt, dass Momoa ebenfalls noch in diesem Jahr in einem ungleich ernsteren Herzensprojekt zu sehen sein wird: Die Dramaserie "Chief of War", für die der Star als Hauptdarsteller, Produzent und Drehbuchautor in Personalunion fungiert, wird ab dem 1. August ausgestrahlt.