Die Geschichte ist vorerst auserzählt: Lena Dunham hat verraten, dass ihre romantische Serie "Too Much" keine zweite Staffel bekommen wird.
Lena Dunhams (39) romantische Comedy-Serie "Too Much" mit Megan Stalter (35) und Will Sharpe (39) in den Hauptrollen wird nicht für eine zweite Staffel auf Netflix zurückkehren. Dunham, die die Serie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem britischen Musiker Luis Ferber (39), geschaffen hat und sich dabei von ihrer eigenen Liebesgeschichte inspirieren ließ, sagte laut dem US-Branchenportal "Deadline" bei einer Veranstaltung: "Unsere Absicht war es immer, 'Too Much' als limitierte Serie zu produzieren."