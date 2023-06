1 Das Waldhorn an der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg Foto: factum/Andreas Weise

Ludwigsburg - Von Salzburg aus führte der Weg die drei Reisenden nach München, von dort aus nach Norden, über Schwetzingen, Mainz und Köln weiter durch Belgien, Frankreich, England, die Niederlande und die Schweiz. Dreiein-halb Jahre wird die später in allen Biografien so genannte „Wunderkindreise“ dauern, in allen europäischen Metropolen, an allen europäischen Höfen wird die Familie gastieren. So lange aber sind sie am Abend dieses 11. Juli 1763 noch nicht unterwegs.