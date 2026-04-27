Geschichte der Frauenparkplätze: Wie in Stuttgart die ersten Frauenparkplätze Deutschlands entstanden

Die ersten Frauenparkplätze Deutschlands entstanden 1986 in Stuttgart. Einfach machen, dachte sich die damalige Frauenbeauftragte Gabriele Steckmeister und fand einen Verbündeten.
Gabriele Steckmeister ist eine streitbereite Frau, die von sich selbst sagt, dass die gerne provoziert. Als sie im November 1985 zur ersten Stuttgarter Frauenbeauftragten gewählt wurde, betraten sie und die Stadtverwaltung Neuland. Unter dem damaligen Oberbürgermeister Manfred Rommel war das. Steckmeister, damals 33 Jahre alt und promovierte Sozialwissenschaftlerin, scheute die Auseinandersetzung nicht.