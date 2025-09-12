Geschichte Baltmannsweiler: Am Denkmaltag wird es laut in der Cyriakuskirche

Zum Tag des offenen Denkmals ist im Baltmannsweiler Ortsteil Hohengehren ein Veranstaltungspaket rund um die Cyriakuskirche geplant. Warum es zeitweise laut wird in dem Gotteshaus.
Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, steht ein weiteres Mal das Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung von Hohengehren im Fokus. Der Heimat- und Geschichtsverein Baltmannsweiler und Hohengehren hat dafür gemeinsam mit der evangelischen Verbundkirchengemeinde Baltmannsweiler-Hohengehren die Cyriakuskirche in den Blick genommen.