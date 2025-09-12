Geschichte Baltmannsweiler: Am Denkmaltag wird es laut in der Cyriakuskirche

Zum Tag des offenen Denkmals ist im Baltmannsweiler Ortsteil Hohengehren ein Veranstaltungspaket rund um die Cyriakuskirche geplant. Warum es zeitweise laut wird in dem Gotteshaus.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, steht ein weiteres Mal das Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung von Hohengehren im Fokus. Der Heimat- und Geschichtsverein Baltmannsweiler und Hohengehren hat dafür gemeinsam mit der evangelischen Verbundkirchengemeinde Baltmannsweiler-Hohengehren die Cyriakuskirche in den Blick genommen.

Die Geschichte des Gotteshauses in Hohengehren reicht zurück in das Mittelalter. In einer Urkunde des Bistums Konstanz, die im Jahr 1275 zum ersten Mal den Ort Hohengehren benennt, wird auch bereits eine Cyriakuskapelle erwähnt. Wie bauhistorische Untersuchungen zeigen, ist der Turm der Kirche noch deutlich älter. Er geht wohl auf das 12. Jahrhundert zurück, während das Kirchenschiff im 14. Jahrhundert errichtet und Mitte des 18. Jahrhunderts nach Süden hin verbreitert wurde. Die Schießscharten im Turm und nicht zuletzt die in Teilen noch erhaltene hohe Ummauerung des Kirchhofs weisen auf die einstige Funktion der Cyriakuskirche als Wehrkirche hin.

Es wird laut am Sonntag: Orgelstunde in der Cyriakuskirche

Im Gegensatz zum trutzigen Erscheinungsbild verbreitet das Innere eine fröhliche Stimmung. So ist die Empore mit 22 Bildtafeln reich geschmückt. Sie wurden im Jahr 1720 von dem Schorndorfer Maler Johann Georg Heydt angefertigt. Auch die Kanzel ist farbig ausgestaltet.

Wie Martha Ebner vom Heimat- und Geschichtsverein und Pfarrerin Angelika Hofmann erzählen, ist die Cyriakuskirche im Regelfall tagsüber geöffnet und kann besichtigt werden. Beim Denkmaltag sollen nun neben der allgemeinen Geschichte einige Aspekte besonders hervorgehoben werden. So wird die Orgel in diesem Jahr 60 Jahre alt. Sie wurde aus Platzgründen nicht wie üblich an der Stirn- sondern an einer Längsseite der Kirche gestellt. Bei einer Stunde der Orgelmusik werden die 1004 Orgelpfeifen, die bei Gottesdiensten normalerweise abgedämpft werden, in aller Klangfülle ertönen. „Das könnte dann durchaus laut werden“, erwartet Angelika Hofmann.

Vorträge, historische Fotos und mehr zum Denkmaltag in Baltmannsweiler

An der südlichen Außenseite der Kirche ist ein Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege in die Wand integriert. Alfred Hottenträger vom Heimatverein wird zur Geschichte des Denkmals vor Ort einen Vortrag halten. Zuvor soll im Kirchhof ein Baum gepflanzt werden. Im Pfarrhaus Hohengehren wird eine Ausstellung zum Thema Kriegerdenkmal aufgebaut.

Außerdem zeigt der Verein Dokumente und alte Fotos zur Geschichte der Cyriakuskirche und der Kirchengemeinde, von Konfirmanden und vom Kirchhof. Zudem werden Gedenkbilder und Tafeln von Paten sowie Bibeln und Kirchbücher der Gemeinde aus den Jahren 1700 bis 1920 zu sehen sein. „Wir haben zusammen ein schönes Rundumpaket geschnürt und bilden damit auch harmonisch die Gemeinschaft im Ort ab“, fasst Martha Ebner zusammen.

Programm zum Tag des offenen Denkmals in Hohengehren