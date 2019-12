16 Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie, wenn ihr Nettoeinkommen auch als Telefonnummer gelesen werden kann! Foto: Unsplash/Roberto Nickson

„Let it rain“ statt „Let it snow“ – wer viel zu viel Geld am Konto hat und seine Liebsten mit Luxus überhäufen will, dem sei dieser Geschenke-Guide ans Herz gelegt.

Stuttgart - Selbstgestrickte Socken und billiges Parfum waren gestern. Wer eine zu hohe Summe am Konto hat, kennt das Problem: Wie kann man für relativ viel Geld schöne Geschenke finden? Hier sind ein paar Geschenkideen, die sich besonder gut auf der Kreditkartenabrechnung machen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.

Kleiner Tipp: Wenn selbst die Schwarzgeldkonten unter der Last der vielen Nullen ächzen, sollte man sich schleunigst bei der nächsten Lohnsteuerhilfe melden und in der Zwischenzeit seinen Mitmenschen zu Weihnachten etwas Gutes tun. Geld spendet man am besten an die SOS-Kinderdörfer, Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch oder die Uno-Flüchtlingshilfe – um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen.

