Geschenke für Tech-Fans: Vom eBook-Reader bis zur Spielekonsole

Ob praktisches Gadget, leistungsstarkes Smartphone oder eine neue Konsole für Gamerinnen und Gamer: Die Auswahl an möglichen Geschenken für Tech-Fans ist auch in diesem Jahr wieder riesig.
Wenn sich der Partner oder die Partnerin, das Kind oder die Eltern für Technik und Unterhaltungselektronik interessieren, dann ist das Weihnachtsgeschenk vielleicht schon so gut wie gefunden. Die Auswahl an Geräten aus unterschiedlichsten Bereichen ist zwar riesig, aber hier gibt es einige Vorschläge für Geschenke, die den Liebsten an Heiligabend ein Lächeln auf die Lippen zaubern könnten.