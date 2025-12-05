Geschenke für Kinder und Teenager: 20 tolle Buch-Tipps für Weihnachten

Forschen, Träumen, Lachen – unsere Autorinnen geben Empfehlungen für Kinderbücher, die als Geschenke unter den Weihnachtsbaum müssen. Auch für Jugendliche ist etwas dabei.
Abtauchen in fremde Welten? Das praktizieren viele Kinder heute vor allem mit digitalen Hilfsmitteln und bewegten Bildern. Da Kinder zu viel Zeit vor Smartphone-Displays verbringen, sind Bücher als Geschenk unterm Weihnachtsbaum nicht nur für ausgesprochene Leseratten eine wertvolle Alternative. Sie laden dazu ein, Abenteuer mitzuerleben, sich in fremde Charaktere und deren Gefühle hineinzuversetzen, Wissen zu erweitern.