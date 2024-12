Geschenkaktion in Monaco: Prinzessin Gabriella stiehlt allen die Show

1 Fürst Albert und seine Familie auf dem Weg zur Geschenkaktion im Ehrenhof des Fürstenpalastes - Prinzessin Gabriella leuchtet mit den Weihnachtsmännern um die Wette. Foto: ddp/Crystal Pictures/Olivier Huitel

Bei der traditionellen Geschenkaktion im Fürstenpalast stach die kleine monegassische Prinzessin Gabriella in ihrem knallroten Outfit deutlich hervor. Einzig in Fürstin Charlènes Look hatte sich noch ein Farbtupfer verirrt.











Prinzessin Gabriella von Monaco (10) leuchtete bei der traditionellen Geschenkaktion am Mittwoch im Ehrenhof des Fürstenpalastes mit den Weihnachtsmännern um die Wette. Denn die Tochter von Fürst Albert II. (66) und seiner Ehefrau, Fürstin Charlène von Monaco (46), erschien zu dem jährlichen Event in einem knallroten Outfit. Unter dem knielangen Mantel blitzte ein Rollkragenpullover hervor. Dazu kombinierte sie Ballerinas und einen Haarreif - alles in der Signalfarbe.