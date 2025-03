Geschätzter Wert liegt bei 40.000 Euro: Rafael Nadal versteigert Abschieds-Schläger

Im vergangenen Jahr beendete Tennisspieler Rafael Nadal seine Profi-Karriere. Nun versteigert er den Schläger, mit dem er seine letzten Spiele bestritt, für einen guten Zweck. Der Erlös geht an die Organisation Kinderlachen e.V..

Rafael Nadal (38) hat einen seiner Original-Schläger für eine Versteigerung zur Verfügung gestellt. Nach dem Ende seiner Profikarriere im vergangenen Jahr können nun Tennisfans ein Stück Sportgeschichte erwerben. Auf der Webseite der gemeinnützigen Organisation United Charity wird der letzte von Nadal gespielte Schläger zur Auktion angeboten.

Ein Tennisschläger für den guten Zweck

Auf der Seite wird das Stück als "persönlicher Turnierschläger von Rafael Nadal" beschrieben, mit dem er "in den letzten Wochen seiner Karriere" gespielt hat. Der Schläger ist am Griff handsigniert und hochwertig in einem weißen 3D-Rahmen unter Glas gerahmt. Die Versandkosten muss der Auktionsgewinner jedoch selbst tragen.

Der gesamte Erlös der Auktion kommt der Organisation Kinderlachen e.V. zugute. Das aktuelle Gebot (Stand: 27. März, 15:00 Uhr) liegt bei 14.200 Euro, der geschätzte Wert beträgt jedoch 40.000 Euro. Interessenten haben noch etwas Zeit zum Mitbieten: Die Auktion endet am 15. April um 17:10 Uhr.

Vergangenes Jahr beendete Rafael Nadal seine Profi-Karriere

Im Oktober vergangenen Jahres gab Nadal als einer der besten Tennisspieler aller Zeiten das Ende seiner Karriere bekannt. "Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre", erklärte der 38-Jährige, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, damals in einem Statement auf Instagram. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen.

Sein letztes Spiel bestritt er rund einen Monat nach dieser Bekanntgabe bei den David Cup Finals in Malaga - jedoch erfolglos. "Ich habe mein erstes Davis-Cup-Spiel verloren und heute mein letztes auch. Es schließt sich in gewisser Weise ein Kreis", sagte Nadal nach seiner Niederlage.