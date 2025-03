Geschäftszahlen: Autobauer: Vom Jäger zum Gejagten

1 BMW-Chef Oliver Zipse: 2025 ist ein richtungweisendes Jahr. Foto: dpa/Lennart Preiss

Als dritter großer Autobauer präsentierte BMW seine Jahreszahlen. Komplett neue Modelle und Technologien sind wichtige Hoffnungsträger der Branche, meint unser Kommentator.











Link kopiert



Die drei großen deutschen Autohersteller mögen sich in vielem unterscheiden – doch in der Sinkgeschwindigkeit ihrer Erträge gleichen sie sich in erstaunlicher Weise. Mercedes und Volkswagen mussten gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 30 Prozent hinnehmen, bei BMW fiel es mit 37 Prozent noch höher aus – geschuldet dem Umstand, dass es wegen riesiger Probleme mit den Bremsen eines Zulieferers zu Auslieferungsstopps kam.