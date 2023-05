Geschäftsschließung in Ostfildern

1 Weil das Umfeld nicht attraktiv ist, schließt die Schultheiss-Filiale in der Ostfilderner Parksiedlung. Foto: Caroline Holowiecki

Die Filiale der Bäckerei Schultheiss in der Parksiedlung schließt zum Jahresende ihre Pforten. Einer der Gründe ist das wenig attraktive Umfeld.









Ostfildern - Diese Nachricht bei Facebook sorgt unter Ostfilderner Bürgern für Wirbel. „Stimmt es, dass der Bäcker in der Parksiedlung ersatzlos geschlossen werden soll?“, fragt eine Frau in eine Gruppe hinein. Die Antwort eines Mannes sorgt bei mehreren Usern für Entsetzen: „Das ist aktuell der Plan.“ Es gebe eine Unterschriftensammlung, um die Schließung zu verhindern. „Oh, bitte nicht! Was ist mit den ganzen alten Leuten?“, schreibt eine Frau.