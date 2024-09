Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: Deshalb steht der TVB Stuttgart vor einem „sehr harten Herbst“

1 Erwartet in der zweiten Tabellenhälfte der Bundesliga erneut eine sehr große Ausgeglichenheit: TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Foto: Baumann/Julia Rahn

Jürgen Schweikardt, der Geschäftsführer des TVB Stuttgart, äußert sich vor dem ersten Heimspiel an diesem Sonntag gegen die SG Flensburg/Handewitt zu den Zielen des Handball-Bundesligisten.











Der Saisonstart ging für die Bundesliga-Handballer des TVB Stuttgart daneben. Nach der 24:33-Niederlage in Leipzig folgt nun an diesem Sonntag (16.30 Uhr) in der Porsche-Arena das erste Heimspiel gegen die SG Flensburg/Handewitt. TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt sieht sein Team klar in der Außenseiterrolle, sagt aber auch: „Wir werden alles reinhauen.“