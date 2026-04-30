Geschäftsbericht: Samsung erzielt höchsten Gewinn in Unternehmensgeschichte

Die starke Nachfrage nach Speicherchips treibt Samsungs Gewinn in historische Höhe. Der südkoreanische Leitindex Kospi reagiert positiv auf die Geschäftszahlen.
Seoul - Samsung Electronics hat dank des anhaltenden KI-Booms seinen höchsten Gewinn seit Unternehmensgründung erzielt. In seinen aktuellen Geschäftszahlen weist Südkoreas größtes Unternehmen einen Betriebsgewinn in Höhe von 57,2 Billionen Won (umgerechnet rund 32,9 Milliarden Euro) für den Zeitraum Januar bis März aus - in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums.