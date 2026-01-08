Geschäftsbericht: Samsung erwartet historischen Rekordgewinn

1 Samsung Electronics hat einen historischen Rekordgewinn für das vierte Quartal 2025 prognostiziert. (Archivbild) Foto: -/YNA/dpa

Samsung prognostiziert in seinem Geschäftsbericht eine Verdreifachung des Betriebsgewinns. Der südkoreanische Elektronikriese profitiert vom KI-Boom und den gestiegenen Computerchip-Preisen.











Seoul - Samsung Electronics prognostiziert in seinem aktuellen Geschäftsbericht einen historischen Rekordgewinn. So geht der südkoreanische Elektronikriese von einem Betriebsgewinn für das vierte Jahresquartal von rund 20 Billionen Won (umgerechnet rund 11,8 Milliarden Euro) aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies eine Verdreifachung des Gewinns dar - und den höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je für ein Geschäftsquartal erzielen konnte.