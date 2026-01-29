Geschäftsbericht: KI-Boom beschert Samsung historischen Rekordgewinn

1 Samsung Electronics fuhr im vierten Quartal 2025 einen Rekordgewinn ein. (Archivbild) Foto: -/YNA/dpa

Dank hoher Nachfrage nach Computerchips kann Südkoreas größtes Unternehmen seinen Betriebsgewinn verdreifachen. Die Zahlen von Samsung übertreffen sogar die Erwartungen des Marktes.











Seoul - Samsung Electronics hat im vierten Quartal des letzten Jahres einen historischen Rekordgewinn eingefahren. Südkoreas größtes Unternehmen weist in seinen aktuellen Geschäftszahlen einen Betriebsgewinn in Höhe von 20,1 Billionen Won (umgerechnet rund 11,8 Milliarden Euro) für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 aus - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Verdreifachung. Zugleich ist es der größte Quartalsgewinn, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je erzielen konnte.