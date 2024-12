Geschäftsaussichten: Deutsche Firmen in China blicken pessimistisch in Zukunft

Deutsche Firmen in China blicken pessimistisch in Zukunft

Für deutsche Firmen wird es in China immer schwieriger. Viele blicken besorgt in die Zukunft. Das liegt nicht nur an Wettbewerbsnachteilen in der Volksrepublik.











Shanghai - Deutsche Firmen in China blicken wegen der Wirtschaftsprobleme im Land und zahlreicher Hürden so pessimistisch wie noch nie in die nähere Zukunft. Wie aus der aktuellen Geschäftsklimaumfrage der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) hervorgeht, erwartet nur knapp ein Drittel der befragten Unternehmen positive Entwicklungen für ihre Branche in der Volksrepublik für das kommende Jahr - ein historischer Tiefstand. 29 Prozent gehen laut der Interessenvertretung deutscher Firmen in China gar von einem Rückgang aus.