Der Goldschmied und Schmuckdesigner Günter Krauss zieht sich aus dem Geschäft zurück. Die Negativentwicklung des Handels in der Kronprinzstraße hat zum Entschluss beigetragen.
In zehn Jahren, so hatte Günter Krauss einst laut über seine Zukunft nachgedacht, sei er vielleicht finanziell so unabhängig, dass er den Laden wieder aufgeben und nur noch das anfertigen könne, was ihm echt Spaß macht. Er meinte damit Schmuckstücke, ungewöhnlich in Material und Form, bei denen es nicht nur um Karat, Prestige und Protz gehe.