Geschäftsaufgabe im Bohnenviertel: Notenfachhandel Lausch & Zweigle schließt

1 Daniela Zimmer (links) schließt Lausch & Zweigle im Bohnenviertel. Foto: Hans Jörg Wangner

Im Februar kommenden Jahres schließt der Notenspezialist Lausch & Zweigle für immer. 1931 wurde das Geschäft in Stuttgart gegründet, von 2019 an war es im Bohnenviertel ansässig. Das sind die Gründe für das Aus.











Das waren noch Zeiten, als Musizieren in Familien noch zum guten Ton gehörte. Die passenden Noten dazu lieferte unter anderem das Notenfachgeschäft Lausch & Zweigle, das 1931 in Stuttgart gegründet wurde. Damit ist von Februar kommenden Jahres an definitiv Schluss: Lausch & Zweigle, seit Oktober 2019 im Bohnenviertel in der Rosenstraße 34 ansässig, hört auf.