Geschäfte mit Drogenhändlern: Korrupter Staatsanwalt zu acht Jahren Gefängnis verurteilt

Er war Spezialist für Rauschgiftverfahren - jetzt muss ein Staatsanwalt hinter Gitter, weil er Drogenbossen Ermittlungsergebnisse verkauft hat. Warum der Fall damit kaum ausgestanden sein dürfte.
Hannover - Ein korrupter Staatsanwalt aus Hannover muss nach Geschäften mit einer internationalen Drogenbande für acht Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Hannover verurteilte den 40-Jährigen nach einem langen Prozess wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses. Der Jurist hatte Informationen aus Ermittlungsverfahren an die Drogenhändler weitergegeben und eine Razzia verraten.