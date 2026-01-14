Geschäft mit Luxusgütern: US-Luxus-Warenhauskonzern Saks Global meldet Insolvenz an

Luxus im Wandel: Online-Konkurrenz, neue Markenstrategien und Schulden setzen Saks Global kräftig zu. Wie es weitergeht und wer das Steuer übernimmt.
New York - Der finanziell angeschlagene Luxus-Warenhauskonzern Saks Global hat in den USA Gläubigerschutz beantragt. Das Unternehmen meldete ein Restrukturierungsverfahren gemäß "Chapter 11" des US-Insolvenzrechts an, wie es mitteilte. Das Verfahren soll dem Luxus-Einzelhändler auch Spielraum geben, um mit Gläubigern eine Umschuldung auszuhandeln oder andere Schritte für einen Fortbestand einzuleiten.