Wegen der durch die Stadt Fellbach angeordneten Entfernung stark geschädigter Bäume bleibt der beliebte Spazier- und Radweg in Richtung Oeffinger Neckarufer weiter gesperrt.
Hier geht's nicht mehr weiter. Und damit sich auch ja keiner seitlich vorbeischmuggeln kann, haben die Mitarbeiter des Fellbacher Bauhofs den aufgestellten Bauzaun auch weit links und rechts des Feldwegs ins Gebüsch verlängert. Nur mit größeren Anstrengungen könnte man hier weiterkommen – sofern man die mit mehreren Ausrufezeichen garnierte klare Aufforderung auf dem aufgestellten Schild ignorieren würde: „Weg gesperrt! Baumschäden! Lebensgefahr!“