Lange sah es in "Joko & Klaas gegen ProSieben" so aus, als würde das Duo leichtes Spiel haben. Doch dann verzweifelte es an der finalen Herausforderung.
Auch an diesem Mittwoch sind Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) - dieses Mal ohne die Unterstützung von Moderator Steven Gätjen (53) - wieder gegen ihren Arbeitgeber alias "Herrn ProSieben" angetreten. Zu gewinnen gab es bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" wie gewohnt 15 Minuten Sendezeit am Folgetag. Natürlich immer mit der Gefahr gepaart, katastrophal zu scheitern und stattdessen eine fiese bis peinliche Strafe vom Sender aufgebrummt zu bekommen.