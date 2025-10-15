Gesamtmetall-Präsident: Benner bedauert Wolf-Rückzug
Christiane Benner äußert ihre Wertschätzung über das langjährige Pendant aufseiten des Arbeitgeberverbands. Foto: AFP

Die IG Metall verliere einen „immer fairen und verlässlichen Gegenüber“, sagt die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner zum Rückzug des Gesamtmetall-Präsidenten Stefan Wolf.

Der sofortige Rückzug von Stefan Wolf von der Spitze des Metallarbeitgeber-Dachverbands wird von der Gewerkschaft mit Bedauern aufgenommen. „Stefan Wolf war als Präsident von Gesamtmetall immer ein fairer und verlässlicher Gegenüber auf Arbeitgeberseite“, sagte die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner am Mittwoch. „Dafür gebührt ihm mein persönlicher Dank und die Wertschätzung der IG Metall.“

 

Die Interessen seien in der Sache oft gegensätzlich gewesen, „aber im Umgang immer zugewandt“. Sozialpartnerschaft sei gerade in Krisenzeiten von höchster Bedeutung, um Umbrüche zu gestalten, den Standort und Beschäftigung stark zu halten. Wolf habe zu Recht immer die Stärkung der Demokratie im Blick. „Gerne hätten wir mit Wolf einen Mitgliederbonus ausgehandelt“, so Benner. Sie freue sich auf eine erfolgreiche Tarifrunde im nächsten Jahr.

Der gebürtige Oberndorfer hatte den Rückzug am Dienstag mit diesen anstehenden Tarifverhandlungen begründet. Angesichts der angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation wolle er frühzeitig den Weg für einen Nachfolger freimachen.

 