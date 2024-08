Gesamter Cast soll zurückkehren: Ted Lasso: Beliebte Serie geht offenbar in ihre vierte Saison

Bekommt die fiktive englische Fußballmannschaft AFC Richmond doch noch eine weitere Chance auf den Ligatitel? Wie die in der Regel gut informierte US-Seite "Deadline" berichtet, stehe man kurz davor, die beliebte Serie "Ted Lasso" auf Apple TV+ um eine vierte Staffel zu verlängern. Mehr noch: Das zuständige Produktionsunternehmen Warner Bros. Television habe diesbezüglich schon drei Darsteller der vorangegangenen Staffeln ins Boot geholt, heißt es weiter.

So stünden Hannah Waddingham (50), Brett Goldstein (44) und Jeremy Swift (64) demnach bereits als Rückkehrer fest. Waddingham verkörpert die zu Beginn der Serie noch gegen Lasso arbeitende Clubchefin Rebecca Welton, Swift ihren schüchternen Sportdirektor Leslie Higgins. Goldstein mauserte sich im Verlauf von "Ted Lasso" vom griesgrämigen, betagten Profi Roy Kent zum griesgrämigen Trainer und Fanliebling.

Lesen Sie auch

Und wie sieht es mit Titelheld Jason Sudeikis (48) aus? Laut des Berichts werde der Schauspieler höchstwahrscheinlich weiterhin als ausführender Produzent der Serie mitwirken. Dass er auch in der Titelrolle zurückkehrt, ist indes noch nicht sicher.

Dass Waddingham, Goldstein und Swift die ersten kursierenden Namen für den Cast von Staffel vier sind, habe derweil pragmatische Gründe. Sie gehören "Deadline" zufolge einer britischen und somit anderen Schauspielergewerkschaft als ihre US-Kollegen an. Mit ihnen soll es demnächst zu Verhandlungen kommen.

Ein Serienfinale mit Hintertürchen

Eigentlich hatte die dritte Staffel von "Ted Lasso" der Serie einen würdigen Abschluss bereitet, wie auch Channing Dungey (55), die Chefin von Warner Bros. TV, damals feststellte. Zugleich machte sie aber auch Hoffnung auf weitere Folgen: "Ich meine, ihr habt das Finale gesehen. Es gibt eine kleine Tür, die bei Bedarf wieder aufgestoßen werden könnte", sagte Dungey damals zu "Variety". "Ich würde den Punkt noch nicht an das Ende dieses Satzes setzen. Die Liebe zu 'Ted Lasso' ist immer noch groß. Und ich denke, dass die Begeisterung von Apple für 'Ted Lasso' immer noch groß ist. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, würden wir gerne zurückkehren und mehr machen."

Genug Drama auf und abseits des Fußballplatzes ist für neue Folgen allemal geboten. Zwar hatte der AFC Richmond unter der Leitung des unkonventionellen Trainers Ted Lasso am Ende von Staffel drei die englische Meisterschaft denkbar knapp verpasst. Als Zweiter der Premier League konnte aber sensationell die Qualifikation für die Champions League klargemacht werden. Für das Team stünden also erstmals auch einige Pflichtspiele im europäischen Ausland an.