Gerüchte zum Dschungelcamp 2025: Gehen diese Trash-TV-Stars nach Australien?

(dr/spot) 09.12.2024 - 21:13 Uhr , aktualisiert am 09.12.2024 - 21:13 Uhr

1 Welche Promis begrüßen Sonja Zietlow und Jan Köppen in diesem Jahr in Australien. Foto: RTL/Pascal Bünning

Die Gerüchte um die kommenden Dschungelcamp-Teilnehmer überschlagen sich wenige Wochen vor dem Start. Jetzt werden in den Medien neue Namen kolportiert: Sind dieses Trash-TV-Stars in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab Januar dabei?











Aktuell vergeht kaum ein Tag, ohne neue Dschungelcamp-Gerüchte in den entsprechenden Medien: Wie die "Bild"-Zeitung nun am Montagabend, dem 9. Dezember, berichtet, sollen für die kommende Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mittlerweile drei weitere Promis feststehen. Dem aktuellen Artikel zufolge werden der ehemalige "Temptation Island"-Kandidat Yasin Mohamed (33), der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Maurice Dziwak und Willi Herrens (1975-2021) Tochter Alessia Herren (22) Anfang 2025 in Australien mit von der Partie sein.