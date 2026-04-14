Lange wurde spekuliert, nun verdichten sich die Hinweise: Ein faltbares iPhone könnte diesen Herbst erscheinen. Was bisher alles geleakt wurde.
Kaum ein Apple-Produkt hat im Vorfeld so viele Spekulationen ausgelöst wie das mögliche faltbare iPhone. Während mehrere Wettbewerber den Markt längst bespielen, hat sich Apple auffällig lange Zeit gelassen. Genau das gehört jedoch zur bekannten Strategie des Konzerns: nicht der Erste sein, sondern derjenige, der eine Kategorie neu definiert. Was bisher über ein faltbares iPhone spekuliert wird.