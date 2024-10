Zuletzt gab es Spekulationen, dass die britischen Royals es normalen Bürgerinnen und Bürgern vielleicht ermöglichen könnten, auf dem Anwesen rund um Schloss Balmoral zu heiraten. Für Royal-Fans wäre dies wohl ein absoluter Traum gewesen - der jetzt offenbar leider geplatzt ist.

Alkohol bis 00:30 Uhr - aber keine kommerziellen Hochzeiten

Eingereichte Pläne, ein nahe des Hauptschlosses gelegenes Gebäude umzugestalten, hatten zu derlei Annahmen geführt. Demnach wurde laut eines Berichts der britischen BBC beim Aberdeenshire Council angefragt, die Räumlichkeiten für "Hochzeiten, Abendessen, Tagungen und andere Veranstaltungen" umzubauen. Es sollen dort Live-Auftritte und das Spielen von Musik erlaubt werden. Zudem wolle man bis zu 277 Gäste empfangen sowie bis 00:30 Uhr Alkohol ausschenken können.

Auf Schloss Balmoral habe man jetzt jedoch erklärt, dass nicht geplant sei, dort kommerziell Hochzeiten zu veranstalten. Eine entsprechende Lizenz liege offenbar schon seit mehr als 15 Jahren vor, dies bedeute aber nicht, dass man Teile des Anwesens künftig als Hochzeitslocation buchen könne.

Der Lieblingsort von Queen Elizabeth II.

Das Schloss diente für gewöhnlich als Sommerresidenz von Queen Elizabeth II., die dort auch am 8. September 2022 gestorben ist. "Meine verstorbene Mutter schätzte die Zeit besonders, die sie in Balmoral verbrachte", erklärte ihr Sohn und Nachfolger, König Charles III. (75), kürzlich in einer Rede. "Es war der Ort, den sie am meisten liebte, an dem sie ihre letzten Tage verbrachte." Die Tradition, den Sommerurlaub in Schottland zu verbringen, hat Charles weitergeführt - er bevorzuge jedoch das kleinere Birkhall.