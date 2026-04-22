Seit August 2025 werden Zoë Kravitz und Harry Styles immer wieder zusammen gesichtet. Jetzt zeigen neue Fotos die beiden küssend in London. An ihrem Ringfinger funkelt ein Diamant. Haben sich die Schauspielerin und der Sänger etwa verlobt?
Haben sich Zoë Kravitz (32) und Harry Styles (37) etwa verlobt? Gerüchte über eine mögliche Verlobung kursieren, nachdem die britische Boulevardzeitung "The Sun" Paparazzi-Bilder des Paares veröffentlichte, auf denen an Kravitz' linkem Ringfinger ein Diamantring zu sehen ist.