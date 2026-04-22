Seit August 2025 werden Zoë Kravitz und Harry Styles immer wieder zusammen gesichtet. Jetzt zeigen neue Fotos die beiden küssend in London. An ihrem Ringfinger funkelt ein Diamant. Haben sich die Schauspielerin und der Sänger etwa verlobt?

Haben sich Zoë Kravitz (32) und Harry Styles (37) etwa verlobt? Gerüchte über eine mögliche Verlobung kursieren, nachdem die britische Boulevardzeitung "The Sun" Paparazzi-Bilder des Paares veröffentlichte, auf denen an Kravitz' linkem Ringfinger ein Diamantring zu sehen ist.

Der Brite und die US-Amerikanerin wurden in London gesichtet, als sie sich in einem Range Rover vor einem Hotel küssten. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung: "Harry und Zoë sehen so verliebt aus, und sie trägt einen riesigen Diamanten an ihrem Ringfinger." Weiter fügte er hinzu: "Er ist ein wahrer Gentleman und führte sie zu einem wartenden Auto, bevor er sich vorbeugte und ihr einen Kuss gab."

"Der Ring war riesig"

"Harry winkte ihr zum Abschied. Zoë hatte ein breites Lächeln im Gesicht", so der Augenzeuge weiter. "Den Ring an ihrem Finger konnte man gar nicht übersehen. Er ist riesig."

Das Paar wurde erstmals im August 2025 turtelnd in London gesichtet. Im November 2025 folgte ein weiteres öffentliches Aufeinandertreffen, als die beiden händchenhaltend in Rom fotografiert wurden. Offiziell haben sich der Sänger und die Schauspielerin jedoch nie zu ihrer Beziehung geäußert.

Bis Mai 2024 war Harry Styles mit Schauspielerin Taylor Russell (31) liiert. Zoë Kravitz war bis Oktober 2024 rund ein Jahr mit Channing Tatum (45) verlobt. 2021 wurde ihre Ehe mit Karl Glusman (38) geschieden.