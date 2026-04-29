Gerüchte um Konzerte: Spielt Harry Styles 2027 in Berlin?

Auf seiner offiziellen Welttournee macht Harry Styles bislang einen großen Bogen um Deutschland. Doch laut Medienberichten könnte der Popstar 2027 gleich fünf Konzerte auf dem Tempelhofer Feld spielen. Sony und der mögliche Veranstaltungsort wollen die Spekulationen nicht bestätigen.
Berlin und Harry Styles (32) - das könnte mehr sein als eine flüchtige Affäre. Der britische Popstar soll im Sommer 2027 für gleich fünf Konzerte auf dem Tempelhofer Feld in die deutsche Hauptstadt zurückkehren. Das berichtet etwa die "Berliner Morgenpost" und nennt damit erstmals konkrete Zahlen für eine mögliche Open-Air-Reihe in der Stadt. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.