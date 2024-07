Gerüchte um Ehekrise: Verbringen Jennifer Lopez und Ben Affleck den 4. Juli getrennt?

1 Was ist dran an den Krisengerüchten? Ben Affleck und Jennifer Lopez sind seit 2022 verheiratet. Foto: imago/NurPhoto

Bei Jennifer Lopez und Ben Affleck wird es angeblich keine gemeinsame Party zum 4. Juli geben. Die beiden befinden sich an unterschiedlichen Küsten der USA - sie ist im Osten und er im Westen.











Kurz vor dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, befinden sich Jennifer Lopez (54) und Ehemann Ben Affleck (51) an unterschiedlichen Orten des Landes - und zwar so weit auseinander wie möglich. Während die Sängerin diese Woche in New York City gesichtet wurde, war der Schauspieler am Mittwoch (3. Juli) in Los Angeles unterwegs. Verbringt das Ehepaar den Feiertag also nicht gemeinsam?