Gerüchte um Charity-Versteigerung: Für 85.000 Euro? Konnte man ein Dinner mit Harry und Meghan kaufen?

Berichten der britischen Boulevardpresse zufolge sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan ein Abendessen mit sich selbst versteigert haben. Für umgerechnet rund 85.000 Euro. Angeblich wollen die beiden Geld für ihre Wohltätigkeitsorganisation "Archewell" einsammeln.
Glaubt man Berichten der britischen Boulevardpresse, sollen Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ein Abendessen mit sich selbst im Wert von bis zu 85.000 Euro versteigert haben. Demnach will das Paar mit dieser Aktion Spenden für ihre Wohltätigkeitsorganisation "Archewell" sammeln, schreibt zumindest die "Daily Mail". Dass Prominente zu Wohltätigkeitszwecken solche Treffen versteigern, ist eigentlich nicht wirklich unüblich - in royalen Kreisen laut der britischen Presse aber vollkommen verpönt.