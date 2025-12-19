Gerüchte um Charity-Versteigerung: Für 85.000 Euro? Konnte man ein Dinner mit Harry und Meghan kaufen?

Berichten der britischen Boulevardpresse zufolge sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan ein Abendessen mit sich selbst versteigert haben. Für umgerechnet rund 85.000 Euro. Angeblich wollen die beiden Geld für ihre Wohltätigkeitsorganisation "Archewell" einsammeln.

Glaubt man Berichten der britischen Boulevardpresse, sollen Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ein Abendessen mit sich selbst im Wert von bis zu 85.000 Euro versteigert haben. Demnach will das Paar mit dieser Aktion Spenden für ihre Wohltätigkeitsorganisation "Archewell" sammeln, schreibt zumindest die "Daily Mail". Dass Prominente zu Wohltätigkeitszwecken solche Treffen versteigern, ist eigentlich nicht wirklich unüblich - in royalen Kreisen laut der britischen Presse aber vollkommen verpönt.

Das Paar soll dem Bericht zufolge die Plattform "CharityBuzz" genutzt haben, um Gutscheine im Wert von umgerechnet 85.000 Euro für ein gemeinsames Abendessen mit den Sussexes zu versteigern - der oder die Höchstbietende habe einen Abend mit Harry und Meghan gewonnen.

"Leute zahlen Hunderttausende von Dollar!"

Ein Sprecher von "Archewell" bestätigte zumindest teilweise den Bericht: "Wir haben im Laufe der Jahre mit zahlreichen Fundraising-Partnern zusammengearbeitet, und 'CharityBuzz' war einer davon". Auf die Art der Spendenaufrufe ging er jedoch nicht ein.

Eine Quelle gab gegenüber "Daily Mail" an, dass "Archewell" die Firma "CharityBuzz" beauftragt habe, ein Spendenessen anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit zu unterstützen. "Die Leute zahlen Hunderttausende von Dollar, um mit ihnen zu Abend zu essen", so die Quelle.

Harry und Meghan haben selbst nicht öffentlich bekannt gegeben, dass sie ein Abendessen mit sich selbst versteigern und das Angebot ist auch nicht (mehr?) auf der Auktionsseite abrufbar. Ob das dekadente Abendessen mit Harry und Meghan tatsächlich stattfindet, wie viel es womöglich wirklich kostete und wer es möglicherweise am Ende ersteigert hatte, ist daher unklar.