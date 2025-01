Gerüchte über Trennung: Eric Stehfest: Liebesbeweis im Hochzeitsanzug bei Die Stunde danach

Die Trennungsgerüchte um Eric und Edith Stehfest wollen nicht abreißen. In "Die Stunde danach" warf sich Eric Stehfest nun extra in seinen Hochzeitsanzug, um ihnen endgültig den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Die hartnäckigen Trennungsgerüchte rund um Eric (35) und Edith Stehfest (29) haben es umgehend bis nach Australien geschafft. Genauer gesagt hatte der ehemalige Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) diese - ob bewusst oder unbewusst - angesprochen, als er behauptete, Stehfest habe ihren Mann als "Ex" bezeichnet. Sie machte Dahlmann daraufhin die grüne Hölle heiß und witterte dahinter eine perfide Taktik, um sie aus dem Konzept zu bringen. Er entschuldigte sich derweil umgehend mit "da muss ich mich wohl verhört haben". Stehfest korrigierte standfest: "Das hast du superkrass falsch gehört!"

Inzwischen hat sich auch Eric Stehfest zu dem Vorfall und den zugrundeliegenden Gerüchten geäußert. Er tat dies mit einem symbolträchtigen Akt: Zu der Dschungel-Talkrunde "Die Stunde danach" erschien er in jenem Hochzeitanzug, in dem er seiner Edith vor rund neun Jahren das Jawort gegeben hatte. Gegenüber Moderatorin Angela Finger-Erben (44) beteuert er: "Ich trage den Ring hier nicht umsonst. In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet: Diese Worte bedeuten uns wirklich viel. Wir haben hart für uns gekämpft."

Gemeinsam seien die Stehfests schon "durch so viele Höllen gegangen", fuhr er fort. Die Gerüchte seien nun eine weitere davon. Warum seine Frau im Camp so allergisch reagierte, habe mit den gemeinsamen Kindern zu tun: "Dass solche Fake-News rumgegangen sind, hat uns sehr belastet. Das ging so weit, dass unser Kind in der Schule angesprochen wurde."

Sie machten schon "Riverboat" zum "Loveboat"

Bereits vor ziemlich genau zwei Monaten hatten Eric und Edith Stehfest mit einem gemeinsamen TV-Auftritt versucht, die Trennungsgerüchte wegzuküssen. Das Paar zeigte sich am 22. November im Gespräch mit "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (55) sehr innig miteinander und stellte in Person von Eric Stehfest umgehend klar: "Also: Wir sind nicht getrennt. Um das mal klar auszusprechen."

Seine Ehefrau schilderte daraufhin, wie es zu diesen falschen Behauptungen gekommen sei - und kritisierte die Berichterstattung deutscher Medien scharf. "Es wurde nur der Teil genommen, der sagt: Edith Stehfest ist ausgezogen, also müssen die ja getrennt sein."

Es stimme zwar, dass seine Frau ausgezogen sei - das hatte Eric Stehfest Ende Oktober gegenüber "Bild" mit den Worten "Sie brauchte Abstand" begründet. Dieser Schritt bedeutete aber nicht die Trennung, sondern das genaue Gegenteil, wie Edith Stehfest damals verriet: "Es wurde komplett unter den Teppich gekehrt, worum es eigentlich gehen sollte. Wir rocken da irgendwie durch, halten uns fest und haben unsere Kinder."