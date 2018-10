Gerüchte über Männer, die Kinder ansprechen Panikmache in sozialen Netzwerken

Im Internet kursieren derzeit aus mehreren Orten im Kreis Böblingen Gerüchte über Männer, die angeblich Kinder an Schulen ansprechen. Die Polizei beruhigt.

Sindelfingen - Nachrichten über Männer, die angeblich in der Umgebung von Schulen in Sindelfingen, Maichingen und Grafenau (Kreis Böblingen) Kinder ansprechen, machen zurzeit die Runde in sozialen Netzwerken. Das sorgt laut der Polizei für viel Unruhe unter Kindern, Lehrern und Eltern. So berichteten beispielsweise Schülerinnen am Donnerstag in Maichingen von einem „weiß gekleideten Mann mit leuchtend grünen Augen“, sie hätten dadurch teils panische Reaktionen bei Mitschülern ausgelöst.

Die Polizei hat zu allen Hinweisen sofort Ermittlungen aufgenommen, um die Wahrnehmungen der Kinder zu überprüfen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bestehe jedoch kein Anlass zur Sorge, sagt die Polizei. Entweder habe den Wahrnehmungen eine harmlose Ursache zugrunde gelegen, oder die verdächtigen Beobachtungen seien frei erfunden gewesen. Trotzdem überwacht die Polizei den Bereich von Schulen nun verstärkt.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät Eltern: Sprechen sie mit Ihren Kindern über solche Nachrichten. Erklären Sie ihnen, wie sie sich bei verdächtigem Verhalten oder wenn sie von Unbekannten angesprochen werden, verhalten sollen und bei wem sie in ein Auto einsteigen dürfen. Die Polizei bittet zudem darum, Beobachtungen von Kindern unverzüglich mitzuteilen, damit sie schnellstmöglich reagieren kann. Das Polizeirevier Sindelfingen ist unter der Rufnummer 0 70 31/69 70, zu erreichen.