Gerüchte über Gesundheitszustand: Kelly Osbourne über Gesundheit von Vater Ozzy: Er stirbt nicht!

1 Kelly Osbourne hat sich über ein KI-Video ihres Vaters Ozzy geäußert. Foto: imago images/APress

Im Netz machen Gerüchte um Ozzy Osbournes Gesundheit die Runde. Seine Tochter Kelly stellt jetzt klar: Ihrem Vater geht es trotz Parkinson besser als behauptet.











Kelly Osbourne (40) hat Falschmeldungen über den Gesundheitszustand ihres Vaters Ozzy (76) energisch zurückgewiesen. In ihrer Instagram-Story stellte die Musikerin am Freitag klar, dass ein im Netz verbreitetes Video gefälscht ist: Darin ist vermeintlich ihr Vater zu hören, der erklärt, er wisse bereits, dass er sterben werde. "Was zum Teufel stimmt nicht mit euch Leuten? Warum verbringt ihr eure Zeit damit, so ein Video zu machen?", echauffierte sie sich.