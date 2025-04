Gerüchte über den Film: Bodyguard-Remake mit Kim Kardashian als Hauptdarstellerin?

Überraschende Gerüchte zum "Bodyguard"-Remake: Während bisher Taylor Swift als Besetzung für die Hauptrolle im Gespräch war, hat das Studio laut einer Quelle der "Mail on Sunday" einen anderen Weltstar im Auge - Kim Kardashian.

Seit bekannt wurde, dass Regisseur Sam Wrench (34) an einem Remake von "Bodyguard" arbeitet, war für viele Fans klar, wer die ikonische Rolle der Sängerin, die 1992 von Whitney Houston (1963-2012) gespielt wurde, übernehmen sollte: Taylor Swift (35). Der Gedanke lag nahe, schließlich hatte Wrench 2023 auch schon den erfolgreichen "Eras Tour"-Film für die Sängerin inszeniert.

Die "Mail on Sunday" wirft in einem neuen Bericht nun allerdings einen ganz anderen Namen für die Hauptrolle in den Ring: Kim Kardashian (44). Demnach soll das Drehbuch "speziell auf Frau Kardashian zugeschnitten" worden sein, die unbedingt ihr Debüt als Hauptdarstellerin auf der Leinwand geben möchte, wie es heißt.

Lesen Sie auch

Studio angeblich "sehr interessiert an Kim"

Die Zeitung zitiert in ihrem Bericht eine nicht näher genannte "zuverlässige Quelle" von Warner Bros. mit den Worten: "Alle gingen sofort davon aus, dass Taylor die Hauptrolle bekommen würde..." Aber das Studio sei "sehr an Kim interessiert".

Weiter heißt es, dass es bereits "mehrere Treffen" gegeben haben soll und das Drehbuch sogar mit Kim Kardashian als Hauptdarstellerin im Hinterkopf geschrieben worden sein soll. "Kim war immer die Person, die mit dem Projekt in Verbindung gebracht wurde, Taylors Name wurde nicht erwähnt, bis die Nachricht herauskam, dass das Remake in Arbeit ist, und dann waren es hauptsächlich Swifties, die sagten, sie wäre perfekt für die Rolle."

In dem Originalfilm spielte Kevin Costner (70) den Bodyguard Frank Farmer, der die Sängerin Rachel Marron vor einem durchgedrehten Fan retten muss. Der Film wurde für zwei Oscars nominiert, der Hit "I Will Always Love You" gehört zu den bekanntesten Filmsongs aller Zeiten.

Weniger Musik, mehr Promi-Status

Die Stimmgewalt von Houston müsste Kardashian in der neuen Version wohl nicht aufbringen - die Musik könnte in dem Remake gar keine so wichtige Rolle mehr spielen, wie die Quelle auch verriet: "Jeder geht davon aus, dass die Neuverfilmung ein Musical sein wird, aber es wird schon seit Jahren über eine Fortsetzung gesprochen und die meisten Gespräche drehten sich darum, eine andere Richtung einzuschlagen, eine Weltberühmtheit zu nehmen, aber nicht unbedingt ein Musical, sondern eher ein geradliniges Drama."

Kim Kardashian ist vor allem für ihre Familien-Reality-Show bekannt, hatte aber auch schon Auftritte in Serien wie "American Horror Story". Laut des Insiders hat Kardashian große Ambitionen, ihre Filmkarriere auf das nächste Level zu bringen: "Sie glaubt, dass sie das Zeug dazu hat, ein großer Filmstar zu werden. Sie wäre perfekt für 'Bodyguard' und sie weiß es. Alle sind sehr aufgeregt."