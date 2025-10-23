Gerüchte nach Klinikaufenthalt: Mir geht es gut! Brigitte Bardot dementiert Fake-News-Todesmeldung

Brigitte Bardot hat in einem öffentlichen Statement auf X klargestellt, dass sie lebt. Die 91-jährige französische Schauspielerin reagierte damit auf Fake-News-Gerüchte über ihren angeblichen Tod, die anfänglich ein Influencer verbreitet hatte.
Brigitte Bardot (91) lebt. Die französische Schauspielerin musste diese eigentlich selbstverständliche Tatsache am Mittwoch, dem 22. Oktober, selbst klarstellen. Auf ihrem Account bei X schrieb die Filmikone in einem Post auf Französisch: "Ich weiß nicht, wer der Idiot ist, der diese 'Fake News' über mein Ableben in die Welt gesetzt hat, aber ihr solltet wissen, dass es mir gut geht und ich nicht vorhabe, Abschied zu nehmen."