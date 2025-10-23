Gerüchte nach Klinikaufenthalt: Mir geht es gut! Brigitte Bardot dementiert Fake-News-Todesmeldung

Brigitte Bardot hat in einem öffentlichen Statement auf X klargestellt, dass sie lebt. Die 91-jährige französische Schauspielerin reagierte damit auf Fake-News-Gerüchte über ihren angeblichen Tod, die anfänglich ein Influencer verbreitet hatte.

Brigitte Bardot (91) lebt. Die französische Schauspielerin musste diese eigentlich selbstverständliche Tatsache am Mittwoch, dem 22. Oktober, selbst klarstellen. Auf ihrem Account bei X schrieb die Filmikone in einem Post auf Französisch: "Ich weiß nicht, wer der Idiot ist, der diese 'Fake News' über mein Ableben in die Welt gesetzt hat, aber ihr solltet wissen, dass es mir gut geht und ich nicht vorhabe, Abschied zu nehmen."

Laut Berichten der britischen Zeitung "The Daily Mail" hatte ein Influencer in einem mittlerweile gelöschten Social-Media-Beitrag behauptet, die französische Filmikone sei verstorben. Die Meldung wurde zigfach geteilt, auch kleinere Medien berichteten bereits über den angeblichen Tod von Bardot. Diese Falschmeldungen nahm die Ikone nun allerdings zum Anlass, sich persönlich zu Wort zu melden und die Gerüchte aus der Welt zu schaffen.

Krankenhaus-Aufenthalt sorgte für Besorgnis

Die Todesmeldung kam jedoch nicht aus dem vollständigen Nichts. Fast eine Woche vor Bardots Dementi hatte die französische Zeitung "Var-Matin" berichtet, dass die Schauspielerin für fast drei Wochen in einem Krankenhaus in Toulon behandelt worden war. Die 91-Jährige, die im September ihren Geburtstag feierte, hatte sich dort einem medizinischen Eingriff unterzogen. Vor wenigen Tagen wurde sie jedoch aus der Klinik entlassen. Das berichtete die britische "Daily Mail". Die Zeitung zitiert einen Sprecher der Französin mit den Worten: "Madame Bardot ist nach Hause zurückgekehrt und ruht sich jetzt aus. Es geht ihr gut."

Die französische Schauspielerin, die in den 1950er und 1960er Jahren zu den größten Filmstars der Welt zählte, hat sich seit Jahrzehnten aus dem Rampenlicht zurückgezogen und widmet sich dem Tierschutz. Ihre Stiftung, die Brigitte Bardot Foundation, setzt sich weltweit für den Schutz von Tieren ein.