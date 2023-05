1 Boris Becker und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro Anfang der Woche in Paris. Foto: Aurelien Meunier/Getty Images for Laureus

Noch darf Boris Becker nicht nach London zurück, dennoch kehrt er Deutschland jetzt den Rücken. Wie er selbst bestätigte, zieht er gemeinsam mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro nach Italien.









Bereits am Mittwoch vermeldete die "Bild"-Zeitung: Boris Becker (55) zieht mit seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (33) nach Italien. Bislang wohnte Becker nach seiner vorzeitigen Haftentlassung in Großbritannien in der Nähe von Stuttgart. Seine Gefängnisstrafe wurde nur unter der Bedingung verkürzt, dass er seine Wahlheimat London und damit auch das Land verlässt.