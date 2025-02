Gerücht aus Hollywood: Star Wars-Schock: Tritt Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ab?

1 Kathleen Kennedy bei einem Auftritt in Santa Monica. Foto: Sthanlee B. Mirador/ddp/Sipa USA

Abschied der "Star Wars"-Chefin? Nach mehr als einem Jahrzehnt als Präsidentin von Lucasfilm will Kathleen Kennedy angeblich in den Ruhestand gehen.











Link kopiert



Dieses Gerücht aus Hollywood sorgt für Aufregung: Nach mehr als einem Jahrzehnt als Chefin des legendären Filmstudios Lucasfilm soll Kathleen Kennedy (71) angeblich ihren Rückzug planen. Wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf die Webseite "Puck" berichtet, habe die Filmproduzentin Mitarbeitern gegenüber erklärt, dass sie bis Ende 2025 in den Ruhestand gehen will.