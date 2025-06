Geruchsproblem in Leonberg: Kann es so schwierig sein, die Quelle des Gestanks zu finden?

1 Das Gewerbegebiet rund um die Poststraße in der Leonberger Kernstadt: Nicht wenige Anwohner vermuten hier die Ursache des regelmäßigen Gestanks. Foto: Simon Granville

Beim Landratsamt sind Profis am Werk. Sollten sie nicht in der Lage sein, das seit Jahren bestehende Problem zu lösen? Das fragt sich unser Leonberger Redakteur Marius Venturini.











Link kopiert



In der Leonberger Innenstadt stinkt es seit Langem. Nicht nur an der Lahrensmühle und im Ezach. Sondern auch rund um das Gebäude mit den Redaktionsräumen unserer Zeitung in der Steinbeisstraße oberhalb des Bahnhofs. Und die liegt, das zeigt der Blick auf die Karte, in entgegengesetzter Windrichtung – wie auch die Christophstraße, von wo ebenfalls Berichte über den widerlichen Geruch kommen. Was wiederum zu der Erkenntnis führt: Der Gestank, der in der Tat nur schwer zu definieren ist, breitet sich häufig komplett um das Gewerbegebiet Brennerstraße herum aus. Und in eben jenem Gewerbegebiet müsste sich demnach auch die Ursache befinden.