Gerstetten im Kreis Heidenheim: Medizinischer Notfall - Senior stirbt bei Autounfall

Ein 87 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Gerstetten (Kreis Heidenheim) tödlich verunglückt. Der Senior habe aufgrund eines medizinischen Notfalls am Freitag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit diesem dann mit drei Bäumen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich sein Wagen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Sanitäter brachten den schwer verletzten Senior demnach in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später an seinen Verletzungen starb. Die gleichaltrige Beifahrerin wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht.