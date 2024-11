Das Abenteuer von Germany Shore verspricht Drama, Party und jede Menge Überraschungen – doch wo kann man all das hautnah miterleben?

Wo wird „Germany Shore“ ausgestrahlt?

Alle Staffeln von „Germany Shore“ können Sie auf Paramount+ streamen. Die erste Folge der ersten Staffel, die noch unter dem Namen „Reality Shore“ lief, kann ebenfalls auf Joyn gestreamt werden. Hier geht’s direkt zum Streamingangebot:

Wie viele Staffeln gibt es insgesamt?

Insgesamt gibt es 3 Staffeln von „Germany Shore“. Die 4. Staffel startet ab dem 19. November 2024 auf Paramount+. Außerdem ist das Format „Germany Shore OG“ seit dem 5. November 2024 ebenfalls auf Paramount+ verfügbar. Wöchentlich werden hier neue Folgen zum Streamen zur Verfügung gestellt. In dem Format werden ehemalige und aktuelle Teilnehmer privat begleitet.

Die Teilnehmer der Staffeln

Staffel 1: Belly, Emanuel R. Brunner, Nic, Niko, Jessica Fiorini, Walentina Doronina, Yasin Mohamed, Mia Madisson Rocco, Anthony, Gina Alisa De Rossa, Nara Virgilio, Silvio Senn und Danilo Cristilli. Als Gast: Calvin Kleinen, Elena Miras und Melody Haase

Staffel 2: Antonia Rot, Belly, Elia Berthoud, Hatidza Suarez, Jessy, Jonathan Steinig, Venance Gwladys Amvame, Yasin Mohamed, Walentina Doronina, Julius Tkatschenko, Emanuel R. Brunner, Emilia Mihailova, Mia Madisson Rocco, Dana Feist, Peter Kujan, Fabio De Pasquale und Germain Wolf. Als Gast: Marina Luisa

Staffel 3: Abi, Bobby Chambertz, Jessy, Jonathan Steinig, Julius Tkatschenko, Marvin Opana, Max Eggerstedt, Michael Schüler, Paulina Ljubas, Ramona Jst, Selina Felicitas, Tommy Pedroni, Walentina Doronina, Nunu, Hatidza „Hati“ Suarez, Jessica Fiorini, Maggie, Paola, Belly und Einfach Tobi. Als Gast: Nathan Henry

Staffel 4 (bisher bekannt): Walentina Doronina, Jonathan Steinig, Belly, Dana Feist, Jessy B, Julius, Michael Schüler, Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Um was geht es bei „Germany Shore“

"Germany Shore" ist eine deutsche Reality-TV-Serie, die als Adaption des US-amerikanischen Formats "Jersey Shore" konzipiert wurde. In der Sendung ziehen mehrere junge Erwachsene für einige Wochen in eine gemeinsame Villa an einem sonnigen Urlaubsort. Dort stehen Partys, Flirts, Freundschaften und Konflikte im Mittelpunkt. Die Teilnehmer erleben gemeinsam verschiedene Herausforderungen und Aktivitäten, die sowohl den Teamgeist fördern als auch für Spannungen sorgen können. Die Serie bietet einen Einblick in das Zusammenleben und die Dynamik innerhalb der Gruppe, wobei Emotionen, Dramen und zwischenmenschliche Beziehungen im Vordergrund stehen.