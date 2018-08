Germany's next Topmodel Wird Nadja Auermann neues Jury-Mitglied?

Von (sas/spot) 02. August 2018 - 17:51 Uhr

Ist Nadja Auermann bei der nächsten Staffel von "GNTM" dabei? Foto: Featureflash/ Imagecollect.com

Nach Thomas Hayo soll jetzt möglicherweise auch Michael Michalsky aus der festen "GNTM"-Jury ausscheiden. Neben Heidi Klum könnte zum ersten Mal eine Frau Platz nehmen: Nadja Auermann.

Gibt es schon bald mehr Frauen-Power in der "Germany's Next Topmodel"-Jury? Spekulationen der "Bild"-Zeitung deuten jedenfalls darauf hin. Demnach wird Ex-Model Nadja Auermann (47) als Heidi Klums (45) nächste Jury-Kollegin gehandelt - anstelle von Michael Michalsky (51)!

Ist Michael Michalsky nicht mehr dabei?

Wie das Blatt außerdem erfahren haben will, könnte nach dem Aus von Thomas Hayo (49) in der kommenden Staffel auch der Designer als fester Bestandteil der Topmodel-Jury wegfallen. "Vielleicht wird Michael auch nur als Gast-Juror dabei sein. Er will sich wieder mehr der Mode widmen", soll es aus Produktionskreisen heißen.

Sollte es so weit kommen, wäre Auermann jedenfalls ein idealer Ersatz. Schließlich könnte sie den Nachwuchsmodels jede Menge Tipps aus ihrer eigenen Karriere mitgeben. Die gebürtige Berlinerin war in den 1990ern ein erfolgreiches Mannequin. Sie war schon auf zahlreichen Covern zu sehen, darunter bei der US-amerikanischen Vogue, lief über Hunderte Laufstege und arbeitete mit Fotografen wie Mario Testino, Richard Avedon oder Peter Lindbergh zusammen. Außerdem wäre sie in der Geschichte der "GNTM"-Jury die erste Frau neben Modelmama Heidi.

Eine reine Frauen-Jury?

Wird es in der 14. Staffel also eine reine Frauen-Jury geben? Sicher ist hier noch nichts, allerdings soll Heidi Klum sich immer noch nicht mit dem Ausstieg von Thomas Hayo zufriedengeben und wolle ihn überzeugen, wieder einzusteigen. Von offizieller Seite gibt es zu den Gerüchten aber noch kein Feedback. Bald starten aber die Castings zur neuen Staffel und spätestens dann dürfte es Klarheit geben.