Am 3. Februar 2022 startete die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel” auf ProSieben. Dieses Mal stand die Sendung unter dem Motto Diversität und die Nachwuchsmodels sind so individuell wie nie. Doch wann wird die Siegerin bekannt gegeben?

Die Dreharbeiten laufen bereits seit einigen Monaten. Doch die finale Folge können die Zuschauer live mitverfolgen. Am 26. Mai 2022 wird das neueste Topmodel gekürt. Neben der TV-Übertragung auf ProSieben oder auf prosieben.de können die Fans die Folge auch auf der Streaming-Plattform Joyn ansehen. Dort sind auch alle anderen Folgen als Wiederholung verfügbar, unabhängig von der Sendezeit im Fernsehen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Amaya Baker aus Böblingen hat weiterhin Chancen auf den Sieg

Von den 31 Kandidatinnen sind zwölf noch dabei und kämpfen um den Einzug ins Finale. Zuletzt gab es in Folge zehn kein Foto für Viola und Inka, sie mussten die Sendung verlassen.

Weiter dabei sind:

• Amaya (18) aus Böblingen

• Lou-Anne (18) aus Wien

• Sophie (18) aus Harsewinkel

• Luca (19) aus München

• Anita (20) aus Neustadt

• Vanessa (20) aus Stuttgart

• Lena (21) aus Teltow

• Vivien (21) aus Prien am Chiemsee

• Juliana (24) aus Berlin

• Noëlla (24) aus Berlin

• Martina (50) aus Klosterneuburg

• Lieselotte (66) aus Berlin