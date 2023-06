1 Die Finalistinnen von "Germany's next Topmodel": Somajia, Nicole, Selma, Vivien und Olivia (v.l.). Foto: ProSieben

Die 18. Staffel von "Germany's next Topmodel" geht in die letzte Runde. Vor dem Finale verrät Heidi Klum, was sie an den Finalistinnen Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien besonders schätzt.









Nur noch fünf Kandidatinnen sind in der 18. Staffel von "Germany's next Topmodel" im Rennen. Nicole (49), Olivia (22), Selma (19), Somajia (21) und Vivien (23) kämpfen am Donnerstag (15. Juni) um den Titel. Kurz vor dem Finale hat Heidi Klum (50) in einer Mitteilung von ProSieben die Stärken der Kandidatinnen eingeschätzt.