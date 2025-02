Germany’s Next Topmodel: Melisa aus Fellbach geschockt – „Ich habe manchen von den Mädels gezeigt, wie ich laufe“

1 Melisa (links) will es bei GNTM wieder versuchen. Foto: Pro Sieben/Daniel Graf

Schon in der Castingphase endet die GNTM-Zeit von Melisa aus Fellbach. Sie hat uns verraten, wie sie ihre Teilnahme erlebt hat und wie es nun weitergeht.











Aus der Traum – aber nur vorerst: Die 19-jährige Melisa Mujakic aus Fellbach ist bei Germany’s Next Topmodel ausgeschieden. In der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge war zu sehen, wie Melisa die Sendung bereits in der Castingphase verlassen musste. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Nachwuchsmodel darüber zu sprechen, wie es nach dem Aus nun für sie weitergeht.