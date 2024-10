„Germany’s Next Topmodel“: Heidi Klum gewährt einen ersten Blick auf ihre Models

„Germany’s Next Topmodel“

Schon Monate vor Ausstrahlung der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bekommt das ProSieben-Publikum Heidi Klums neue Schützlinge zu sehen. Die Model-Mama ist an diesem Samstag um 20.15 Uhr in der Show „Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas“ zu Gast und bringt - getarnt durch dunkle Kapuzenpullover und Sonnenbrillen - ihre neuen Bewerberinnen um den Show-Sieg mit. Die Bewerbungsfrist für die 20. Staffel zur Ausstrahlung im kommenden Jahr war Ende August ausgelaufen.